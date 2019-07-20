Bozcaadaspor Kutver ile anlaştı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de Bölgesel Amatör Ligin (BAL) yeni ekibi Bozcaadaspor, geçtiğimiz sezon takımı şampiyonluğa taşıyan genç teknik adam İbrahim Zeki Kutver ile tekrar anlaştı.



Kulüp Başkanı Osman Ataol, gazetecilere yaptığı açıklamada, kulüp başkanının eldeki imkanlarla nasıl en iyi şekilde memleketimi temsil ederimin hesabını yapması gerektiğini söyledi.



Kutver'in bir yıl altyapıya emek verdikten sonra A takımı çalıştırmaya başladığını ve takımı şampiyon yaparak BAL ligine yükselmesinde en büyük pay sahiplerinden birisi olduğunu belirten Ataol, bu yıl da kendisiyle çalışıcaklarını ifade etti.

İbrahim Zeki Kutver ise Bozcaadaspor'u daha iyi yerlerde görmek için çalışmalara yoğunluk göstereceklerini anlattı.

Takım olarak başarılı bir sezon geçirdiklerini dile getiren Kutver, şöyle konuştu:

"Bu seneki hedefimiz, başarılı olabilmek ve gelebileceğimiz en iyi yerlere gelebilmek. Görevimin ve yeni futbol sezonunun Bozcaada ilçemize, ilimize, spor camiasına ve tüm oyuncularımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Allah yüzümüzü ağartır başarılı oluruz."



Kaynak: AA