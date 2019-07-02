Bozcaada'yı karıştıran cinayet! 3 kişi tutuklandı

Bozcaada'da bir eğlence mekanında önceki gece başlayan tartışma sokağa taşmış, kavganın da büyümesi sonrası iç kanama geçiren ve vücudunda kırıklar oluşan Ramazan Öksüz vefat etmişti. Olayın ardından, kavgada bulunan 4 kişi ile kavgaya karıştığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, 5 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Bu sabah erken saatlerde polis ekiplerinin geniş güvenlik tedbirleri altında Ezine Adliyesine getirilen zanlılardan Caner Akıl, Andaç Fatih Kaya ve Ömer Gönül tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.