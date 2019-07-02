Bozcaada'yı karıştıran cinayet! 3 kişi tutuklandı
Çanakkale Bozcaada'da ölümle biten kavgaya karıştığı iddia edilen 11 kişi bugün Ezine adliyesine getirildi. 11 kişi hakim karşısına çıktı. Bu kişilerden 3'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bozcaada'da bir eğlence mekanında önceki gece başlayan tartışma sokağa taşmış, kavganın da büyümesi sonrası iç kanama geçiren ve vücudunda kırıklar oluşan Ramazan Öksüz vefat etmişti. Olayın ardından, kavgada bulunan 4 kişi ile kavgaya karıştığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI, 5 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Bu sabah erken saatlerde polis ekiplerinin geniş güvenlik tedbirleri altında Ezine Adliyesine getirilen zanlılardan Caner Akıl, Andaç Fatih Kaya ve Ömer Gönül tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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