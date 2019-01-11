Bozcaarmut Göleti buz tuttu

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Bozcaarmut Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Son iki gündür yağan karın da etkisiyle gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Bozcaarmut Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Civarındaki çam ağaçları, temiz havası ve sessizliğiyle ziyaretçilerin vazgeçemedikleri doğa harikası gölet, ilkbahar, sonbahar ve kış aylarında fotoğraf sanatçılarının mekanı olarak biliniyor.

Bozcaarmut köyünden İsmail Hakkı Us, iki günden bu yana aşırı soğuk nedeniyle göletin buz tuttuğunu söyledi.





Kaynak: AA