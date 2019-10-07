Bozdoğan, 11 mahallede ’Halk Günü’ etkinliği düzenledi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kent merkezinde bulunan 11 mahalleyi gezerek "Halk Günü" etkinliği düzenledi.

Bozdoğan, halk buluşmalarında bir değişiklik yaparak kent merkezinde bulunan mahalleri tek tek ziyaret ediyor. Bozdoğan , Altaylılar, Akşemsettin, Yeni Mahalle, Kırklarsırtı, Ergenekon, Şehitler Tepesi, Kavaklı, Şehitishak, Gaziler, Anıt ve Öğretmenler mahallerinde vatandaşlarla buluştu. Halkın sorun, istek ve önerilerini dinleyen Bozdoğan, mahalle sakinlerinin sorunlarını bir bir not aldı.

Mahallelerin sorunlarını yerinde inceleyen Bozdoğan, "Halkımızın şikayetlerini aracısız bir şekilde alarak, ilgili birimlerle değerlendirip, imkanlar çerçevesinde en iyi çözüm yolunu bulacağız. Belediye ile halk arasında mesafenin olmadığı bu samimi toplantıları çok faydalı buluyorum. Vatandaşlarla birebir ilgilenerek sorunları, istekleri ve önerileri ilk ağızdan dinleyerek çözüme kavuşturma amacındayız " dedi.

Yapılmış ve yapılacak olan hizmet ve projeler hakkında da vatandaşlara bilgi aktaran Bozdoğan, "İnsan odaklı ve ortak akılla yönetilen bir belediyecilik anlayışı içerisinde vatandaşlarımızla her zaman buluşmaya devam edeceğiz. Sorunlara çözüm üreten bir belediye inşa ettik. Halkımızın da görüşlerini alarak, ötekileştirmeden herkese eşit hizmet sunma gayesindeyiz. Bunu yaparken de adaletten asla şaşmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA