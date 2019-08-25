Bozdoğan: "Bu kenti ranta teslim etmeyeceğiz"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Halkımın bunu bilmesini istiyorum; bu kenti ranta ve sermayeye teslim etmeyeceğiz" dedi.

Tarsus Belediyesi tarafından meclis üyelerine yönelik bilgilendirme ve stratejik plan çalıştayı düzenlendi. Bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, başkan yardımcıları Ünzile Kuru, Serap Kurtcu, Füsun Kaleli, Ali Dinsever, Ali Erhan Okyay ile Abdulkerim Özkul ve çok sayıda meclis üyesi katıldı.

Maliye Bakanlığı eski uzman denetçi Hüseyin Soylu tarafından, "meclis üyeleri yetki ve sorumlukları" ile "2020-2024 stratejik plan" hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı. Çalıştayda yetki, görev, hak ve sorumluluklar, karar alma, alım, satım, tahsis ve belediye meclisi çalışma yönetmeliği konuları hakkında meclis üyelerine bilgiler verilirken, uzman denetçi Soylu, mecliste alınan kararların net olmasını ve okuyucunun bu kararları okurken anlaması gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra programda, "şeffaf belediyecilik" anlayışına da değinirken, alınan encümen kararların kamuoyuna duyurulması gerektiği ifade edildi.

Programda katılımcılara hitap eden Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, el birliğiyle yaşanabilir kent oluşturmak amacında olduklarını belirterek, "Önümüzdeki bu 5 yıllık süreçte yapacağımız tüm çalışmalarımızı halkımızla paylaşacağız. Türkiye'de belki hiçbir belediyenin yapamadığını yaptık. Göreve geldiğimiz andan itibaren şehrimizin köy ve mahallerini ziyaret halkımızın sorunlarını dinledik. Bu süreçte hedefimiz üreten, eğiten, sağlıklı ve kültürlü bir Tarsus olup, sürdürebilir ve adil bir kent oluşturmak sadece ortak akılla başarabiliriz. Halkımın bunu bilmesi istiyorum; bu kenti rant ve sermayeye teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bozdoğan konuşmasında son olarak geçtiğimiz günlerde bir gazetecinin çalıştayı eleştirmesi konusuna ilişkin, "Burada çok ciddi bir çalıştay yapıyoruz. Meclis üyelerimize "yazıklar olsun" diye başlık atıyorlar. Çalıştay programımızın masraflarını biz karşılıyoruz ve yüksek rakamlarda değil. Ancak bu arkadaşlar daha önceki yönetimin İspanya'daki gezileri esnasında harcadıkları yüksek rakamlardan bahsetmiyor. Sizler bu kentin meclis üyelerine bunu söyleme hakkınız olmadığı gibi, "yazıklar olsun" sözünü söyleme sıfatınızda yok" diye konuştu.

Programın sonunda başkan yardımcıları Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan adına meclis üyelerine plaket takdim etti.

Kaynak: İHA