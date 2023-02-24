Boze Vukoja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boze Vukoja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boze Vukoja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boze Vukoja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boze Vukoja 3 Nisan 1998 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Bože Vukoja şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boze Vukoja Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boze Vukoja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Boze Vukoja'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Boze Vukoja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boze Vukoja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boze Vukoja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boze Vukoja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Siroki Brijeg

19 Şubat 2018 yılında NK Neretvanac

30 Haziran 2018 yılında Siroki Brijeg

21 Ocak 2019 yılında GOSK Gabela

1 Temmuz 2019 yılında Siroki Brijeg

Boze Vukoja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boze Vukoja şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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