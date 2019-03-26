Bozgeyik’ten PTT şubelerine inceleme

PTT A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik, beraberindeki heyet ile Gaziantep PTT şubelerinde incelemelerde bulundu.

PTT A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik, beraberindeki EPTT AVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu ve Gaziantep PTT Başmüdürü Zekai Özkan ile PTT şubelerinde inceleme yaptı. Bozgeyik, Çıksorut ve Karataş Posta Dağıtım Merkezlerine yaptığı inceleme sonrası devam eden çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Bozgeyik, ziyarette ayrıca PTT çalışanlarıyla da sohbet ederek, görüş alış verişinde bulundu.

Kaynak: İHA