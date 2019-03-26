İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bozgeyik’ten PTT şubelerine inceleme

Bozgeyik’ten PTT şubelerine inceleme

PTT A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik, beraberindeki heyet ile Gaziantep PTT şubelerinde incelemelerde bulundu.

Bozgeyik’ten PTT şubelerine inceleme

PTT A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik, beraberindeki heyet ile Gaziantep PTT şubelerinde incelemelerde bulundu.

PTT A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik, beraberindeki EPTT AVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu ve Gaziantep PTT Başmüdürü Zekai Özkan ile PTT şubelerinde inceleme yaptı. Bozgeyik, Çıksorut ve Karataş Posta Dağıtım Merkezlerine yaptığı inceleme sonrası devam eden çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Bozgeyik, ziyarette ayrıca PTT çalışanlarıyla da sohbet ederek, görüş alış verişinde bulundu.

Bozgeyik’ten PTT şubelerine inceleme

Bozgeyik’ten PTT şubelerine inceleme

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.