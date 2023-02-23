Bozhidar Chorbadzhiyski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozhidar Chorbadzhiyski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bozhidar Chorbadzhiyski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bozhidar Chorbadzhiyski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bozhidar Chorbadzhiyski 8 Ağustos 1995 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Божидар Чорбаджийски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bozhidar Chorbadzhiyski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASports Agency yapmaktadır. Bozhidar Chorbadzhiyski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bozhidar Chorbadzhiyski'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bozhidar Chorbadzhiyski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bozhidar Chorbadzhiyski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bozhidar Chorbadzhiyski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bozhidar Chorbadzhiyski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2015 yılında Dob. Dobrich

30 Haziran 2015 yılında CSKA Sofya

19 Ağustos 2019 yılında FCSB

31 Aralık 2019 yılında CSKA-Sofia

20 Ekim 2020 yılında Stal Mielec

1 Temmuz 2022 yılında Widzew Lodz

Bozhidar Chorbadzhiyski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bozhidar Chorbadzhiyski şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bozhidar Chorbadzhiyski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSKA Sofia

Bulgaristan takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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