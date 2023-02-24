Bozhidar Chukanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozhidar Chukanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bozhidar Chukanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bozhidar Chukanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bozhidar Chukanov 13 Ocak 2000 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Божидар Илиев Чуканов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bozhidar Chukanov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bozhidar Chukanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dobrudzha Dobrich futbol takımında oynamaktadır. Dobrudzha Dobrich takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Bozhidar Chukanov'nin Dobrudzha Dobrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bozhidar Chukanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bozhidar Chukanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bozhidar Chukanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bozhidar Chukanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2018 yılında Vihren

1 Temmuz 2019 yılında CSKA-Sofia

28 Şubat 2020 yılında Kom Berkovitsa

30 Haziran 2020 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2020 yılında Dob. Dobrich

Bozhidar Chukanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bozhidar Chukanov şuan Dobrudzha Dobrich takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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