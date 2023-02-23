Bozhidar Katsarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozhidar Katsarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bozhidar Katsarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bozhidar Katsarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bozhidar Katsarov 30 Aralık 1993 tarihinde Stara Zagora şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Божидар Иванов Кацаров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bozhidar Katsarov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Bozhidar Katsarov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Sofia futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Sofia takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bozhidar Katsarov'nin Lokomotiv Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bozhidar Katsarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bozhidar Katsarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bozhidar Katsarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bozhidar Katsarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında Pirin Razlog

1 Temmuz 2016 yılında Septemvri Sofia

1 Ocak 2017 yılında Tsarsko Selo

7 Ocak 2020 yılında Etar

9 Temmuz 2021 yılında Lok. Sofia

Bozhidar Katsarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bozhidar Katsarov şuan Lokomotiv Sofia takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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