Bozhidar Kraev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozhidar Kraev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bozhidar Kraev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bozhidar Kraev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bozhidar Kraev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozhidar Kraev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bozhidar Kraev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozhidar Kraev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bozhidar Kraev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bozhidar Kraev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bozhidar Kraev 23 Haziran 1997 tarihinde Vratsa şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Божидар Краев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bozhidar Kraev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Bozhidar Kraev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bozhidar Kraev'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bozhidar Kraev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bozhidar Kraev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bozhidar Kraev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bozhidar Kraev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2017 yılında Midtjylland

24 Temmuz 2019 yılında Gil Vicente

31 Temmuz 2020 yılında Midtjylland

11 Ocak 2021 yılında Famalicão

30 Haziran 2021 yılında Midtjylland

21 Temmuz 2022 yılında Wellington P.

Bozhidar Kraev kimdir

Bozhidar Kraev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bozhidar Kraev şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chavdar Etropole, Botev Vratsa, FC Vilafranca, Levski Sofia

Bozhidar Kraev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 10 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 3 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 10 numaralı formasıyla 17 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U16 takımında 11 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bozhidar Kraev nereli

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