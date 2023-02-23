Bozhidar Penchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozhidar Penchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bozhidar Penchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bozhidar Penchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bozhidar Penchev 17 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Божидар Красимиров Пенчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bozhidar Penchev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bozhidar Penchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beroe Stara Zagora futbol takımında oynamaktadır. Beroe Stara Zagora takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bozhidar Penchev'nin Beroe Stara Zagora ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bozhidar Penchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bozhidar Penchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bozhidar Penchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bozhidar Penchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2021 yılında Beroe

Bozhidar Penchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bozhidar Penchev şuan Beroe Stara Zagora takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bozhidar Penchev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Beroe

Bulgaristan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 21 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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