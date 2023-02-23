Bozhidar Vasev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozhidar Vasev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bozhidar Vasev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bozhidar Vasev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bozhidar Vasev 14 Mart 1993 tarihinde Pernik şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Божидар Юриев Васев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bozhidar Vasev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bozhidar Vasev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bozhidar Vasev'nin Spartak Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bozhidar Vasev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bozhidar Vasev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bozhidar Vasev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bozhidar Vasev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında Pomorie

1 Haziran 2012 yılında Slavia Sofia

1 Ağustos 2012 yılında S. Simitli

1 Mart 2013 yılında Pirin

1 Temmuz 2013 yılında Botev Plovdiv

1 Ağustos 2013 yılında Rakovski 2011

30 Haziran 2014 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2016 yılında Slavia Sofia

5 Eylül 2017 yılında Dunav

1 Temmuz 2019 yılında Hebar P.

1 Temmuz 2020 yılında Tsarsko Selo

5 Ocak 2021 yılında Minyor Pernik

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Varna

Bozhidar Vasev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bozhidar Vasev şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Bozhidar Vasev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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