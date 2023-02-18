Bozidar Blagojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozidar Blagojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bozidar Blagojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bozidar Blagojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bozidar Blagojevic 15 Şubat 2002 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bozidar Blagojevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bozidar Blagojevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bozidar Blagojevic'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bozidar Blagojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bozidar Blagojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bozidar Blagojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bozidar Blagojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vojvodina U19

13 Ağu 2021 yılında Odzaci

27 Temmuz 2022 yılında RFK Novi Sad

Bozidar Blagojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bozidar Blagojevic şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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