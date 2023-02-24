Bozidar Bujisa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozidar Bujisa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bozidar Bujisa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bozidar Bujisa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bozidar Bujisa 15 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Божидар Бујиша şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bozidar Bujisa Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bozidar Bujisa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Lovcen Cetinje futbol takımında oynamaktadır. FK Lovcen Cetinje takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bozidar Bujisa'nin FK Lovcen Cetinje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bozidar Bujisa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bozidar Bujisa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bozidar Bujisa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bozidar Bujisa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FK Lovcen

7 Şubat 2020 yılında Zlatibor

21 Ağustos 2020 yılında FK Ibar

30 Temmuz 2021 yılında FK Berane

17 Temmuz 2022 yılında Mladost DG

11 Şubat 2023 yılında FK Lovcen

Bozidar Bujisa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bozidar Bujisa şuan FK Lovcen Cetinje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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