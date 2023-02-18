Bozidar Radosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozidar Radosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bozidar Radosevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bozidar Radosevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bozidar Radosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozidar Radosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bozidar Radosevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bozidar Radosevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bozidar Radosevic 4 Nisan 1989 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Božidar Radošević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bozidar Radosevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Bozidar Radosevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bozidar Radosevic'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bozidar Radosevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bozidar_radosevic44/

Bozidar Radosevicboyu ve yaşı kaç

Bozidar Radosevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bozidar Radosevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Bozidar Radosevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bozidar Radosevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2006 yılında Hajduk U19

24 Temmuz 2007 yılında NK Hrvace

31 Aralık 2007 yılında Hajduk Split

13 Ağu 2008 yılında HBDNK Mosor

31 Aralık 2008 yılında Hajduk Split

17 Temmuz 2009 yılında NK Imotski

31 Aralık 2009 yılında Hajduk Split

29 Ocak 2010 yılında Zeljeznicar

30 Haziran 2010 yılında Hajduk Split

3 Ağu 2011 yılında B. Podgorica

27 Ocak 2012 yılında NK Solin

1 Temmuz 2012 yılında NK Istra

12 Mart 2013 yılında HNK Sibenik

9 Ağu 2013 yılında Inter Zapresic

1 Temmuz 2014 yılında FC Koper

9 Ocak 2015 yılında Balmazújváros

1 Temmuz 2015 yılında Debrecen

11 Ağu 2016 yılında Persepolis

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2022 yılında NK Varazdin

2 Şubat 2023 yılında HNK Gorica

Bozidar Radosevic kimdir

Bozidar Radosevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bozidar Radosevic şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HNK Hajduk Split (2000-2007)

Bozidar Radosevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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Bozidar Radosevic nereli

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