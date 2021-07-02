Cuma akşamları izleyiciyi ATV ekranına kilitleyen dizi Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölümüyle sezona ara veriyor. Dizinin yeni bölümünü heyecanla bekleyenler ve kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm sezon finali full, tek parça izle | ATV Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 7. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE | ATV BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN SEZON FİNALİ CANLI İZLE

Celaleddin'in kendi planları doğrultusunda yaptığı hamlelerden ötürü sabrı taşan Sultan Alâeddin, nihai kararını vererek Uzlag Şah'ı veliaht ilan eder. Türkan Hatun istediği zafere ulaşmış gibi görünse de ufukta beliren Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirir. Cengiz Han'ın Cuci komutanlığında bir süvari ordusunu Harzemşah ülkesine gönderdiği haberi üzerine Sultan Aleaddin, orduyu toplayarak başına geçer. Kutlu Bike'nin kardeşini Cengiz Han'dan kurtarabilmek için Tohto'yu ele geçirmeye çalışan Celaleddin ise ülkesini Moğol tehlikesine karşı koruyabilmek için farklı bir plan kurar. Cengiz Han'ın ordusu asıl maksatlarına ulaşmak için Harzemşah topraklarına girerken, iki ordu uzun yıllar sürecek kanlı savaşın ilk muharebesine girişir.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 7. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN SEZON FİNALİ CANLI İZLE