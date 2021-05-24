Müzeyyen Senar kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Şarkıları neler?Bu kadın ne istiyor? 5 gündür aynı yerde oturuyor, yemek yemiyor, konuşmuyor! Beyoğlu'nda Afrikalı kadın gizemi!Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak 2021? Atiye 3. sezon olacak mı, gelecek mi? Atiye dizisi 3. sezon ne zaman 2021?Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi hangi gün oynuyor, saat kaçta, hangi kanalda?3 bin TL hibe desteği verilecek meslekler ve nace kodları | 3 bin TL hibe desteği kimlere, ne zaman verilecek 2021?5 bin TL hibe desteği verilecek meslekler ve nace kodları | Esnafa 5 bin TL hibe desteği kimlere, ne zaman verilecek 2021?Böyle vicdansızlık görülmedi! Kaçırıp, günlerce işkence ettilerEnerji Bakanı Fatih Dönmez'den Karadeniz'den yeni müjde mesajı: Haziranı bekleyelim!Son dakika| Trabzonspor'un transferleri Bruno Peres ve Gervinho, Trabzon'a geliyorLeyla ile Mecnun dizisinde son durum belli oldu: Erdal Bakkal'ı, Cengiz Bozkurt canlandıracak!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi hangi gün oynuyor, saat kaçta, hangi kanalda?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi hangi gün oynuyor, saat kaçta, hangi kanalda?

Dizilerin sezon finali veya final yaptığı dönemde yeni bir dizi olan Bozkır Arslanı Celaleddin, izleyiciyle buluştu. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi hangi gün oynuyor, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar haberimizde...

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi hangi gün oynuyor, saat kaçta, hangi kanalda?

Çoğu dizinin ara verdiği veya bitirdiği dönemde vatandaşlar ne izleyeceğiz diye merak ettiği sırada yeni bir dizi ekranlara geldi. Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi hangi gün oynuyor, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının cevabı haberimizde...

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİ HANGİ GÜN OYNUYOR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yaptığı Bozkır Arslanı Celaleddin, 21 Mayıs Cuma günü ilk bölümüyle ekrana geldi.

Başrolünü Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova gibi isimlerin üstlendiği dizi geçtiğimiz cuma günü izleyiciyle buluştu. Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi cuma günleri saat 20.00'da atv ekranlarında yayınlanacak...

Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi hangi gün oynuyor, saat kaçta, hangi kanalda?

BOZKIR ASLANI CELALEDDİN KONUSU

Dizide, İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden "Bozkır Arslanı Celaleddin"in hikayesi anlatılıyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT