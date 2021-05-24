Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi hangi gün oynuyor, saat kaçta, hangi kanalda?

Çoğu dizinin ara verdiği veya bitirdiği dönemde vatandaşlar ne izleyeceğiz diye merak ettiği sırada yeni bir dizi ekranlara geldi. Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi hangi gün oynuyor, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının cevabı haberimizde...

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİ HANGİ GÜN OYNUYOR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yaptığı Bozkır Arslanı Celaleddin, 21 Mayıs Cuma günü ilk bölümüyle ekrana geldi.

Başrolünü Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova gibi isimlerin üstlendiği dizi geçtiğimiz cuma günü izleyiciyle buluştu. Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi cuma günleri saat 20.00'da atv ekranlarında yayınlanacak...

BOZKIR ASLANI CELALEDDİN KONUSU

Dizide, İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden "Bozkır Arslanı Celaleddin"in hikayesi anlatılıyor.