Cuma akşamları ATV'de yayınlanan Bozkır Aslanı Celaleddin 3. bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Bozkır Aslanı Celaleddin 3. bölüm full, tek parça izle | ATV Bozkır Aslanı Celaleddin 3. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BOZKIR ASLANI CELALEDDİN 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ATV BOZKIR ASLANI CELALEDDİN 3. BÖLÜM CANLI İZLE

Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi sürerken, Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozulmuştur. Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya uğraş verirken, Vezir Şemseddin saraya sızan casusu bulmak için araştırma yapmaya başlar. Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyar.

Türkan Hatun itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır. Sultan Alaeddin'e sadık askerler ile Türkan Hatun'a bağlılığını bildiren Kıpçak komutanlar arasındaki dengeyi bulmaya çalışan Celaleddin ise yaklaşan savaşın yaratacağı yıkımın önüne geçmeye uğraşmaktadır.

BOZKIR ASLANI CELALEDDİN 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV BOZKIR ASLANI CELALEDDİN 3. BÖLÜM CANLI İZLE