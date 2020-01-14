’Bozkırın Tezenesi’ Turgutlu’da türküleriyle anılacak

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, "Bozkırın tezenesi" olarak adlandırılan merhum halk ozanı Neşet Ertaş, 16 Ocak Perşembe saat 20.00'de Eski Belediye Binasında Doç. Dr. Gökhan Ekim'in sunumu ve dinletisiyle anılacak.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Kent Konseyi Eğitim, Kültür, Tarih ve Çalışma Grubu tarafından ilki düzenlenen Ustalara Saygı Gecesi Turgutlu Belediyesi Etkinlik Merkezinde (Eski Belediye Binası) Perşembe saat 20.00'de başlayacak. Büyük Halk Ozanı Neşet Ertaş'ın yaşamı ve felsefesinin konuşulacağı, türkülerle anılacağı gecenin sunumu Turgutlu Belediyesi Türk Halk Müziği Eğitmeni Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Ekim tarafından yapılacak.

Düzenlenecek etkinlik hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Uzun bir aradan sonra tekrar çalışmalarına başlayan Kent Konseyimiz ile birlikte ilkini gerçekleştireceğimiz Ustalara Saygı Gecesine tüm sanatseverleri davet ediyorum. Bundan sonra hafızalara kazınmış önemli sanatçılarımızla alakalı etkinliklerimizi hayata geçireceğiz. Benim de çok sevdiğim bir sanatçı olan Neşet Ertaş'ı rahmetle anıyorum." dedi.

Kaynak: İHA