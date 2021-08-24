Bozkurt'ta sele kapılan futbolcu Eray Çelebi'den 14 gündür haber alınamıyor!

Balıkesir'in bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi esnasında 2 katlı kulüp binasında bulunan ve selden korunmak adına çatıya çıkan Eray Çelebi isimli futbolcu, binanın çökmesi ile sele kapılarak kaybolmuştu. Olayın üzerinden 14 gün geçmesine rağmen Çelebi henüz hala bulunabilmiş değil. Ailesi ve arkadaşları Çelebi'den merakla bir haber bekliyor.

"TURNUVAYA KATILMAK İÇİN BURAYA GELMİŞTİ"

Eray Çelebi’nin arkadaşı olan Çetin Sucu arkadaşlarını merak ettiklerini söyleyerek, “Eray’la Bozkurtspor’dan tanışıyoruz. 3-4 yıl önce amatör kümede beraber futbol oynadık. Ben en yakın arkadaşlarından biriyim. Normalde Karabük’teydi, hem tatil yapmak için hem de halı saha turnuvasına katılmak için buraya gelmişti. Geldikten bir hafta sonra bu felaket oldu ne yazık ki” diye konuştu.

"SUYA ATLAYIP YÜZEYİM Mİ DEDİ"

Olay günü Eray’la görüştüklerini ve ona sel esnasında moral vermeye çalıştıklarını belirten Sucu, “Felaketten bir gün önce konuştuk. Su baskını olduğunu ve tesisi su bastığını söyledi. Ondan bir gün sonra çayın taştığı haberini aldık. Biz de çay kenarındaydık. Telefonla Eray’a ulaştık. Burada şehitlik var, oradan Eray’ı izliyor ve irtibat halinde kalıyorduk. Biz telefonla Eray’a ‘Korkma helikopter geliyor’ dedik. Artık su seviyesi birinci katı aşmış o nedenle ikinci kata atmış kendini. Bize, ‘Suya atlayıp yüzeyim mi?’ dedi. Ama ne yazık ki tesis binası yıkılınca Eray da gözümüzün önünde onunla beraber gitti. Biz o an kahrolduk. Ondan sonra ulaşmaya çalıştık ama ulaşamadık. Şu an 14-15 gün oldu hala ulaşamadık. Eray’dan bir haber bekliyoruz” diye konuştu.