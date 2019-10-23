Bozkurt’ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 tutuklama
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozkurt ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozkurt ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozkurt ve İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte yürüttüğü çalışmalar neticesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gerçekleştirdi. Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası içerisinde gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli şahıslar, adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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