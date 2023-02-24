Bozo Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozo Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bozo Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bozo Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bozo Markovic 26 Ekim 1989 tarihinde Niksic şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Božo Markovic şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bozo Markovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zurich Sports yapmaktadır. Bozo Markovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bozo Markovic'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Bozo Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bozo Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bozo Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bozo Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Mornar Bar

1 Ocak 2013 yılında FK Mladost

21 Şubat 2014 yılında FK Decic Tuzi

4 Şubat 2015 yılında Jedinstvo

14 Ağustos 2016 yılında FK Celik Niksic

21 Haziran 2017 yılında Sutjeska Niksic

31 Mayıs 2022 yılında Kulüpsüz

21 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tivat

20 Ocak 2023 yılında Sutjeska Niksic

Bozo Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bozo Markovic şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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