Bozo Mikulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozo Mikulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bozo Mikulic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bozo Mikulic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bozo Mikulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozo Mikulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bozo Mikulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozo Mikulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bozo Mikulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bozo Mikulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bozo Mikulic 29 Ocak 1997 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Božo Mikulić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bozo Mikulic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. Bozo Mikulic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Auda futbol takımında oynamaktadır. FK Auda takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Bozo Mikulic'nin FK Auda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bozo Mikulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bozo Mikulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Bozo Mikulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bozo Mikulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında RNK Split U17

1 Temmuz 2014 yılında RNK Split U19

5 Şubat 2016 yılında NK Imotski

30 Haziran 2016 yılında RNK Split U19

1 Temmuz 2016 yılında RNK Split

31 Ağustos 2017 yılında Sampdoria U19

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk Split

9 Ağustos 2019 yılında Slaven Belupo

10 Ağustos 2020 yılında Hajduk Split

22 Şubat 2021 yılında Hajduk Split II

24 Ağustos 2021 yılında ACR Messina

17 Şubat 2022 yılında Auda

Bozo Mikulic kimdir

Bozo Mikulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bozo Mikulic şuan FK Auda takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Bozo Mikulic nereli

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