Bozo Musa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozo Musa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bozo Musa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bozo Musa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bozo Musa 15 Eylül 1988 tarihinde Široki Brijeg şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Božo Musa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bozo Musa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 5 PRO SPORT AGENCY yapmaktadır. Bozo Musa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 8 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Bozo Musa'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Bozo Musa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bozo Musa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bozo Musa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bozo Musa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2007 yılında Zmaj Makarska

14 Eylül 2009 yılında Jadran LP

5 Şubat 2010 yılında Croatia Sesvete

20 Ağustos 2010 yılında Neret. Metkovic

4 Mart 2011 yılında NK Vrapce

26 Ağustos 2011 yılında NK Vinjani

30 Ocak 2012 yılında RNK Split

8 Ağustos 2012 yılında Br. Mostar

15 Temmuz 2013 yılında NK Zagreb

22 Ocak 2016 yılında Slaven Belupo

3 Ocak 2019 yılında Miedz Legnica

8 Şubat 2021 yılında Siroki Brijeg

Bozo Musa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bozo Musa şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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