Bozo Musa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozo Musa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bozo Musa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bozo Musa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Bozo Musa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozo Musa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bozo Musa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozo Musa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bozo Musa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bozo Musa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bozo Musa 15 Eylül 1988 tarihinde Široki Brijeg şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Božo Musa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bozo Musa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 5 PRO SPORT AGENCY yapmaktadır. Bozo Musa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 8 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Bozo Musa'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Bozo Musa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bozo Musa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Bozo Musa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bozo Musa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2007 yılında Zmaj Makarska

14 Eylül 2009 yılında Jadran LP

5 Şubat 2010 yılında Croatia Sesvete

20 Ağustos 2010 yılında Neret. Metkovic

4 Mart 2011 yılında NK Vrapce

26 Ağustos 2011 yılında NK Vinjani

30 Ocak 2012 yılında RNK Split

8 Ağustos 2012 yılında Br. Mostar

15 Temmuz 2013 yılında NK Zagreb

22 Ocak 2016 yılında Slaven Belupo

3 Ocak 2019 yılında Miedz Legnica

8 Şubat 2021 yılında Siroki Brijeg

Bozo Musa kimdir

Bozo Musa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bozo Musa şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Široki Brijeg (2001-2007)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bozo Musa nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Jurgen Muka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Muka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jurgen Muka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Muka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jasmin Celikovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasmin Celikovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jasmin Celikovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasmin Celikovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ledio Beqja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ledio Beqja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ledio Beqja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ledio Beqja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nevres Fejzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nevres Fejzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nevres Fejzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nevres Fejzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!