Bozok Quartet duygusal repertuvarı ile ayakta alkışlandı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bisanthe Uluslararası Oda Müziği Festivali tüm hızıyla sürüyor. Festivalin üçüncü konuğu, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından oluşan Bozok Quartet, duygusal eserlerden oluşan repertuvarıyla büyük beğeni topladı.

İki violin, viola ve viyolonselden oluşan Bozok Quartet, yaklaşık 1 saat 15 dakika süren konserde Joseph Haydn'ın kuş cıvıltılarından esinlenerek bestelediği Do Majör Quartet Op. 33, Dmitri Şostakoviç'in eşinin ölümü üzerine yazdığı Quartet Op. 108 No. 7 ve Ludvig van Beethoven'in Fransa'nın Viyana'yı işgali sonrası yaşanan acıları betimlediği ve Serioso adını verdiği Quartet Op. 95 eserlerini icra etti.

Dakikalarca ayakta alkışlanan Bozok Quartet, Haydn'ın Kuş isimli eserinin son bölümünü yeniden çalmak için sahneye döndü. Konser sonunda Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Fethiye Filiz Çelik, sanatçıları tebrik ederek çiçek sundu.

Bisanthe 4. Uluslararası Oda Müziği Festivali birbirinden başarılı toplulukların konserleri ile devam edecek. Festival programı şöyle:

"25 Ocak 2019 Cuma – Bendis Trio, 26 Ocak 2019 Cumartesi – Bosphorus Nefesli Beşlisi, 28 Ocak 2019 Pazartesi – Likya Trio, 30 Ocak 2019 Çarşamba – Mimar Sinan Kontrbas Quartet, 1 Şubat 2019 Cuma – Bisanthe Quartet, 2 Şubat 2019 Cumartesi – Emre Tamer ve İstanbul Camerata Barok."

Kaynak: İHA