Bozova’da kanala düşen köpek kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova'nın Yaslıca Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, başıboş sokak köpeği su içmek için girdiği sulama kanalından bir daha çıkamadı. Vatandaşlar tarafından fark edilen köpek, kanaldan çıkarılamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, sulama kanalına düşen köpeği kurtardı. Halsiz bir şeklide görülen köpek daha sonra doğaya salıverildi.

Kaynak: İHA