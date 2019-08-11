Bozova’da mesken yangını korkuttu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir evde çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, yangın, sabah saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde çıkan yangın çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerine bilgi vermesi ile daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında kimseye bir şey olmaması ise tek teselli oldu.

Kaynak: İHA