Bozovalılar tek ses tek yürek

Bozovalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucular Kurulu'nun yemekli toplantısı yapıldı. Toplantıya derneğin kuruculuğunu üstlenen Gaziantep'te yerleşik, Bozovalılar, kanaat önderleri, sanayiciler ve iş adamları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Bozovalılar Dernek Başkanı Ahmet Dinçoğlu yaptı. Başkan Dinçoğlu konuşmasında, "Gaziantep'in inşası ve ihyası için Bozovalılar olarak bu şehre elimizden gelen katkıyı sunmaya hazırız. Katma değeri yüksek olan yönetim kurulu üyelerimiz ile federasyon çatısı altında Gaziantep ve Şanlıurfayı kaynaştırmaya hazırız. Cenab-ı Hak nasib etti Bozovalılar Derneği'ni kurduk. Sizlerle hemhal olmak için bir araya geldik. Birlik ve beraberlikten kuvvet doğar anlayışı ile bu birlikteliğimizi sağlayan Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Aramızda Şanlıurfalılar Federasyonu Kurucu Başkanı Sayın Profesör Doktor Tevfik Gülsoy ve çok kıymetli yönetim kurulunda bulunan abilerimiz var. Bu derneğin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen çok kıymetli büyüklerimizde aramızda, huzurlarınızda kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Gaziantep'te Urfalı olmak ve İbrahim Aleyhisselam'ın hemşehrisi olmak bir ayrıcalıktır. Bunun bilincinde olduğumuzun kanaatindeyim. Hani bir tabir vardır, "Un var, yağ var, şeker var" bazıları bundan helva yapıyor, pasta yapıyor. Biz ekmek bile yapamıyoruz. Ama bundan sonra hep beraber ekmekte yapacağız, pasta da yapacağız. Bunu birlikte yapacağız, birlikte başaracağız. Yeni bir yer kiralandı, toplantılarımızı bundan sonra yeni yerimizde yapacağız İnşaallah. Diğer derneklerimiz ile Federasyonumuzun çatısı altında çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yeni yerimiz çok güzel ve ferah bir mekan. Bu toplantımız ilk olması sebebiyle, birbirinizi tanıyın, birbirinizi sevin ve birbirinizle kaynaşın diye bir araya geldik. Bundan sonra top sizde, artık birlik ve beraberlik anlamında devam ettirecek, eyleme dönüşmesini sağlayacak, bundan çok güzel neticeler elde edilmesini sağlayacak sizlersiniz. Şahsım ile ilgili bir konu olduğunda 24 saat hizmetinizdeyim. Telefonum 24 saat açık. Aynı şekilde abilerimiz de, büyüklerimiz de burada. Bu niyetle yola çıktık. Bir şeyin bidayeti hayırsa, nihayetinde hayır olur. İnşallah sonu da öyle gider. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi hürmet, saygı ve muhabbetle selamlıyorum" dedi.

Şanlıurfalılar Federasyonu Kurucu Başkanı Profesör Doktor Tevfik Gülsoy'da, "Bilgilendirme toplantısını daha önce gerçekleştirmiştik, derneklerimizin toplantıları yapılıyor. Çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Bugün de Bozovalı hemşehrilerimizle beraberiz. Sizinle olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yolumuz ince ve uzun bir yol ama hayırlı niyetlerle yola çıktık, İnşallah akıbetimizde hayırlı olacaktır. Sık sık görüşmeyi ümit ediyoruz. Ahmet başkanında dediği gibi, "Yeni bir yerimiz var" ancak hedeflerimiz daha büyük, ileride daha farklı bir konsepte, tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacak, hepimizi bir araya toplayacak, kendimize ait bir yen hedefimiz var. Federasyonumuzun kuruluş galasını yapacağız. İnşallah hep birlikte orada olmayı ümit ediyorum. Bozova, Gaziantep'te çok yoğun bir nüfus barındıran ilçemiz. 4 ilçemiz de yoğun bir şekil de burada. Diğer ilçeleremizde de gittikçe artan bir yoğunluk var. Gaziantep bir cazibe merkezi. Şehirler birbirini besliyor. Şanlıurfa, Gaziantep'in cazibe merkezi olmasında başat bir rol oynadı. Bununda hem biz farkında olmalıyız, hem de Gaziantep farkında olmalı ama netice itibariyle şöyle bir noktaya geldik. Gaziantep'te yaşayan Şanlıurfalılar olarak, kendi evimizdeyiz yani Gazişehir hepimizin ortak evi. Bu bilinç ile hareket edeceğiz ve bunun gereklerini biz de yapacağız. Bu şehri ev edinmiş insanlarımızda gerçekleştirecek. Bu çok kolay bir iş değil çünkü, hızlı kentleşme sürecinin beraberinde getirdiği pek çok sıkıntı, insanları bu kadar hızlı bir biçimde farklı mekanlardan gelip, aynı mekanı paylaşmaya başlaması ortak ev edinmesi kolay değil. Tıpkı yeni evlilikler de, karı kocanın birbirine alışması gibi bir süreç aslında. Bunun için karşılıklı fedakarlık, anlayış, sabır herkese gerekli. Biz bu sabrı kendi adımıza fazlasıyla göstereceğiz, gösteriyoruz da. Şu da unutulmasın ki, Gaziantep Türkiye'nin sayılı şehri ise Şanlıurfalıların bunda çok büyük emeği ve katkısı var. bu katkıyı bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte daha güzel, daha yaşanılır bir kent olması için de biz üstümüze düşeni memnuniyetle yapacağız. Sözlerime son verirken, hepinize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfalılar Federasyonu Sekreteri Mehmet Erdoğan ise, "Kapıdan içeri girdiğim andan itibaren, içim içime sığmadı. Bozovalı kardeşlerimizin bu birlikteliğini, bu isteğini görünce bir Halfetili, bir Aşağı Göklülü olarak çok duygulandım. İyi ki bu federasyon fikri oluşmuş. İnsanımızın böylesi organizasyonlara ihtiyacı var, İyi ki Ahmet başkana gel bu derneği kur demişiz. Düğünde, cenazede, yemekte bir araya geliyoruz. Sizlerde büyük bir coşku ile katılım gösterdiniz. Hepinize teşekkür ediyor, yürekten kutluyorum. Bu vesile ile iyi günde, kötü günde bir arada olacağız. Dertlerimizi birlikte paylaşacağız. Bir arada olacağız. Ben sizin bir akrabanız, bir köylünüz, bir hemşehriniz olarak 24 saat emrinizdeyim. Gerek bürokratik, gerekse belediye olarak her zaman emrinizdeyim. Periyodik olarak, bu tür toplantılarımız devam edecek. Bozovalısı, Suruçlusu, Halfetilisi, hasılı tüm Şanlıurfalılar bir arada olacağız. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA