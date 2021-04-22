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  3. Bozuk ve tarihi geçmiş ürünlere el konuldu, Diyarbakır’da gıda denetimi 5 ton ürün imha edildi

Bozuk ve tarihi geçmiş ürünlere el konuldu, Diyarbakır’da gıda denetimi 5 ton ürün imha edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerce yapılan denetimlerde 5 ton ürünün imha edildiği belirtildi.

Bozuk ve tarihi geçmiş ürünlere el konuldu, Diyarbakır’da gıda denetimi 5 ton ürün imha edildi

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak için bünyesinde oluşturduğu gıda denetim ekipleri aracılığıyla Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde gıda ürünü satışı yapan ve depolayan iş yerlerine yönelik denetimler devam ediyor. Vatandaşların Ramazan ayında yoğun şekilde tükettikleri ürünlerin denetimine ağırlık veren ekipler, bozuk ve tarihi geçmiş gıdaları bertaraf etmek üzere tutanak karşılığında el koyuyor.

CEZAİ İŞLEMLER UYGULANDI

Gıda denetim ekipleri, belirlenen mevzuat dışında hareket ederek gıda satışı yapan işyerleri hakkında cezai işlem uyguluyor. Salgın nedeniyle belirlenen kuralların da sıkı şekilde kontrol edildiği çalışmalarda ayrıca iş yerlerinde bulunan personele hijyen eğitimi veriliyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, il içerisinde depolarda bulunan ve iade edilmek üzere bekletilen ürünlerin imhasını da sağlıyor. Bu çalışma kapsamında depolardan alınan tarihi geçmiş veya bozuk olan 5 ton gıda kontrollü şekilde imha edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Bozuk ve tarihi geçmiş ürünlere el konuldu, Diyarbakır’da gıda denetimi 5 ton ürün imha edildi

Bozuk ve tarihi geçmiş ürünlere el konuldu, Diyarbakır’da gıda denetimi 5 ton ürün imha edildi

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