Bozulan yolda kamyon yan yattı

Adıyaman merkeze bağlı Üçdirek Köy yolunun çöken fakat daha sonra dolgu yapılan bölgesinde kamyon yattı.

Kaza, merkeze bağlı Üçdirek Köyü Göksu Çayı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Avşin yönetimindeki çakıl yüklü 20 Y 3499 plakalı kamyon daha önce çöken ve ekipler tarafından dolgu yapılan yerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Kazayı sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken, kamyondaki çakıl yol kenarına savruldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA