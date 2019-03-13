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Bozüyük Açık Cezaevinden firar etti

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumundan bir kişinin firar ettiği bildirildi.

Bozüyük Açık Cezaevinden firar etti

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumundan bir kişinin firar ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ö.A.'nın (25) yapılan sayımda bulunmadığı ve firar ettiği öğrenildi. Kolluk kuvvetleri, Ö.A.'nın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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