Bozüyük Açık Cezaevinden iki kişi firar etti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan iki hükümlünün firar ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, D.Ç. (38) ve A.K. (29) isimli hükümlülerin akşam yapılan sayımda olmadıkları ve firar ettikleri öğrenildi. Kolluk kuvvetleri, her iki şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA