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Bozüyük Belediyesi'nden karantinadaki vatandaşlara gıda yardımı

BİLECİK (AA) - Bozüyük İlçe Hıfszısıhha Kurulu tarafından karantina altına alınan vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun talimatıyla, ekipler mahallede birden fazla vakanın görülmesi sonrası 8 Nisan'da karantina kararı verilen Akpınar...

Bozüyük Belediyesi'nden karantinadaki vatandaşlara gıda yardımı

BİLECİK (AA) - Bozüyük İlçe Hıfszısıhha Kurulu tarafından karantina altına alınan vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun talimatıyla, ekipler mahallede birden fazla vakanın görülmesi sonrası 8 Nisan'da karantina kararı verilen Akpınar Mahallesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere gıda kolisi hazırladı.

Marantinaya alınan mahallenin girişine bırakılan paketler, muhtarlık tarafından vatandaşlara ulaştırılacak.

Kaynak: AA




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