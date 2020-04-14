Bozüyük Belediyesi'nden karantinadaki vatandaşlara gıda yardımı
BİLECİK (AA) - Bozüyük İlçe Hıfszısıhha Kurulu tarafından karantina altına alınan vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun talimatıyla, ekipler mahallede birden fazla vakanın görülmesi sonrası 8 Nisan'da karantina kararı verilen Akpınar...
BİLECİK (AA) - Bozüyük İlçe Hıfszısıhha Kurulu tarafından karantina altına alınan vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun talimatıyla, ekipler mahallede birden fazla vakanın görülmesi sonrası 8 Nisan'da karantina kararı verilen Akpınar Mahallesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere gıda kolisi hazırladı.
Marantinaya alınan mahallenin girişine bırakılan paketler, muhtarlık tarafından vatandaşlara ulaştırılacak.
Kaynak: AA
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