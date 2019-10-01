Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan göreve başladı

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ömer Koparan göreve başladı.

Emniyet Müdürü Ömer Koparan, 1994 yılında Polis Akademisinden mezun olup ilk olarak Nevşehir'de komiser muavini olarak mesleğe başladı. Ardından Elazığ'da emniyet amiri, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Biriminde emniyet amiri olarak görev yaptı. Nilüfer ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, Karacabey İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Bingöl'ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM Narkotik Şube Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Son olarak Trabzon İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yerine getiren Koparan, devamında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine atandı. Yurt dışında ise Haiti, Liberya ve Kosova'da Birleşmiş Milletler Polis Gücünde görev yaptı.

Kaynak: İHA