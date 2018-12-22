Bozüyük Kuzey Kafkasya Kültür Derneğinden etkinlik

BİLECİK (AA) - Bozüyük Kuzey Kafkasya Kültür Derneğince yapımı tamamlanan Çerkez sürgünü ve soykırımını anlatan rölyef ve Şeyh Şamil rölyefleri hizmete sunuldu.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Şeyh Şamil Parkı'nda, Dernek Başkanı Fehmi Nilüfer ve dernek üyelerinin katıldığı etkinlikte, Çerkezlerin 19'ncu yüzyılda insanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden birine maruz kaldığını ve 1,5 milyon şehit verdiklerini hatırlattı.

Dernek Başkanı Nilüfer de Şeyh Şamil Parkı'nda nesillerin, 21 Mayıs Büyük Çerkes Soykırımı ve Sürgünü ile Şeyh Şamil'i tanımaları amacıyla rölyeflerini kazandırdıklarını anlattı.

Yöresel dans gösterilerinin yer aldığı etkinlik, halk dansları gösterisi ve yöresel yemek ikramıyla sona erdi.



Kaynak: AA