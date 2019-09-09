Bozüyük’te 14 bin öğrenci ders başı yaptı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte yaklaşık 14 bin öğrenci için ders zili çaldı.

İlk ve orta öğretime başlayan binlerce öğrenci sabah ilk ders zilinin çalması ile birlikte sınıflardaki yerlerini alırken, Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkanı M. Talat Bakkalcıoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ile birlikte yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrencileri sınıflarda ziyaret ederek başarılar dilediler. Bozüyük genelindeki okulların tamamında tekli eğitimin verildiği ve eğitim öğretim yılının sorunsuz bir şekilde başladığı kaydedildi.

Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte Bozüyük Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret eden Kaymakam Hasan Yaman ve beraberindekiler sınıfları gezerek, öğrencilerin ilk gün heyecanını paylaştılar. Ziyaretleri sırasında devlet tarafından ücretsiz olarak dağıtılan kitapları hatırlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Bozüyük ile birlikte Söğüt, Pazaryeri ve İnhisar'ında kitap ihalelerinin kendileri tarafından yapıldığını söyledi. Toplamda 159 bin kitabın bu sabah itibariyle öğrencilerin sıralarında hazır olduğunu bildirdi. Ayrıca ilçe genelinde taşımalı eğitim verilen okullardaki taşıma ve yemek ihalelerinin yapıldığını kaydetti. İlçe genelinde bugün itibariyle eğitim öğretimin sorunsuz bir şekilde başladığını söyledi.

Kaynak: İHA