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Bozüyük'te camiden yardım kutusu hırsızlığı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir camideki yardım kutusunu çaldığı iddia edilen 3 çocuk, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Osmangazi Camisindeki yardım toplama kutusunun çalındığını fark eden yetkililer, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne...

Bozüyük'te camiden yardım kutusu hırsızlığı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir camideki yardım kutusunu çaldığı iddia edilen 3 çocuk, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Osmangazi Camisindeki yardım toplama kutusunun çalındığını fark eden yetkililer, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Camide inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili 3 çocuğu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA




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