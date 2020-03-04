Bozüyük'te camiden yardım kutusu hırsızlığı
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir camideki yardım kutusunu çaldığı iddia edilen 3 çocuk, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Osmangazi Camisindeki yardım toplama kutusunun çalındığını fark eden yetkililer, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne...
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir camideki yardım kutusunu çaldığı iddia edilen 3 çocuk, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.
Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Osmangazi Camisindeki yardım toplama kutusunun çalındığını fark eden yetkililer, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.
Camide inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili 3 çocuğu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
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