Bozüyük'te devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Murat L. idaresindeki 26 TL 559 plakalı hafif ticari araç, Sakarya Caddesi'nde kontrolden çıkıp park halindeki 11 DC 197 plakalı otomobile çarparak devrildi.Kazada yaralanan sürücü Murat L. ve aynı...
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Murat L. idaresindeki 26 TL 559 plakalı hafif ticari araç, Sakarya Caddesi'nde kontrolden çıkıp park halindeki 11 DC 197 plakalı otomobile çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Murat L. ve aynı araçta bulunan Nisanur L, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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