Bozüyük’te elektrik kesintisi
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş (OEDAŞ) Bilecik İşletme Müdürlüğü, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş (OEDAŞ) Bilecik İşletme Müdürlüğü, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.
OEDAŞ'tan yapılan açıklamada, enerji nakil hatlarında yapılacak çalışma nedeniyle 23 Kasım Cumartesi günü saat 12.00-16.00 arasında, ilçe genelinde abonelere elektrik verilemeyeceği bildirildi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra elektrik kesintisinin sona ereceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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