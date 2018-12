Bozüyük’te Şehit Ünal Demir Parkı açıldı

Bozüyük'te yeni TOKİ sakinleri parka kavuştu. Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir'in adının verildiği park, görkemli törenle hizmete girdi.

Yeni TOKİ konutlarında düzenlenen açılış töreni öncesinde TOKİ Camii'nde şehitler için Mevlid-i Şerif okundu. Ardından parkın açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 104 yıl önce 90 bin askerin bir kurşun atmadan Sarıkamış'ta donarak şehit olduklarını hatırlattı. Sarıkamış şehitlerini rahmet ve minnetle anan Başkan Bakıcı, "Böyle anlamlı bir günde bu parkımızın açılışını yapmayı Rabbim bizlere nasip etti" dedi.

Başkan Bakıcı, "Bizler için önemli olan sadece belirli günlerde ve belirli zamanlarda değil her an her zaman bizim için kutsal saydığımız kişileri anmaktır. İşte bugün burada da açılışını gerçekleştirdiğimiz parkımızda şehitlerimizin ismini yaşatmaya çalışacağız. Parkımızın önünden geçen, ziyaret eden her vatandaşımız Bozüyük'te sadece bir değil, 24 tane şehidimizin olduğunu bilecek. Onlar bu vatan için seve seve gözünü kırpmadan, bayrak inmesin, ezan dinmesin diyerek canını feda ettiler. İşte bu park da yoldan geçen herkesin tüm şehitlerimize dua etmesi için yapıldı. Burası çok anlamlıdır ve arkamda bulunan abidemiz de sonsuzluk anlamı içerir ve her şehidimizin mekanının cennet olduğunu anlatması için yapılmıştır. Bizler bugün hangi kelimeyi söylersek söyleyelim boş olduğunu biliyoruz. Çünkü en büyük zahmeti, üzüntüyü yaşayan şehitlerimizin geride bıraktıkları, sevdikleri, anneleri, babaları, kardeşleri, eşleri ve çocuklarıdır. O yüzden birçok ortamda farklı günlerde, dini bayramlarımızda hep onları ziyarete gitmeye çalışıyoruz. Ama her vatandaşın da onların yanında olduğunu hissettirmesi gerektiğini düşünüyorum Bugün burada 6 bin 500 metrekare alanda yapmış olduğumuz bu parkımız Allah nasip ederse önümüzdeki yaz toplamda doğu ve batı istikametinde 8 bin metrekare daha alanla bütünleşerek 14-15 bin metrekarelik yeşil alana kavuşarak bu mahallemize farklı bir güzellik daha katmış olacak" ifadelerini kullandı.

"Buraya 24 şehidimizin her biri için bir ağaç diktik"

Başkan Bakıcı, park içinde bulunan anlamlı bir detaydan da bahsederek, "Milletvekilimiz TOKİ Başkanı ile görüşerek bin metrekarelik bir arazinin belediyemize tahsisi yapıldı. Bizler şu anda projesini çiziyoruz. Hepimizin bir noktada daha hassasiyet göstermesini istiyorum. Yetiştirmiş olduğumuz bu çocuklarımız inanın bu apartmanların gölgesinde değil, bu anlamlı parkta oynayarak yetişecekler. Arkamda bulunan bu yeşil alanda toplamda 24 tane ladin ağacımız bulunmaktadır. Rabbim buraya bir tane daha ağaç dikmeyi bizlere nasip etmesin. Çünkü buraya 24 şehidimizin her biri için bir ağaç diktik. Burada plandaki yeşil alanların tamamlanması 48 günde gerçekleştirildi. Çalışanlarım gecesiyle gündüzüyle büyük bir emek verdi. Burada apartmanlarda oturan birçok vatandaşımız da görmüşlerdir. Bu parkımızın isminin her zaman dualarla anılması ve yapılan duaların anıtın yanında yer alan tüm şehitlerimize armağan edilmesi temennisi ile parkımız hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Rabbim 25'inci ladin ağacını bize diktirmesin"

Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen ise, "Gerçekten çok etkilendiğim bir ortam, başkan beyin dediği gibi 24 şehit hakikaten Bozüyük'ün ne kadar önemli bir bölge olduğunu, şehir olduğunu bugün buradan yeni öğreniyorum. 24 şehit ve 17 gazimiz var. İlçe olarak Bozüyük, Kurtuluş Savaşı'ndan beri kurtuluşumuzun da önemli noktalarından biri olmuştur. Nereye baksak, hangi kısmını görsek mutlaka savaşlardan kurtuluşundan bir şeyler taşıyor. Bu yüzden Bozüyüklüleri bir kez daha ayrıca kutluyor, tebrik ediyorum. Vatan, millet için çalıştılar bugüne kadar getirdiler. Bu günde bakıyoruz ilimizin çok önemli yerleşim yerlerinden birisi. Konumu olarak, pozisyonu olarak sürekli gelişen, birlik, beraberlik içinde gelişen ilçemiz. Buradan da görüyoruz bu yüce şehitlerimizin ismini taşıyan, son zamanda şehit olan Ünal kardeşimizin ismiyle ve akabinde 24 şehidimizin isimlerini taşıyan ladin ağaçlarıyla süslenen parkımızın bu hale getirilişinde başta belediye başkanımız, bu ismin verilişinde belediye meclis üyelerimiz, 48 günde bu onurlu parkı bu hale getiren çalışanlara teşekkür ediyorum. Ebediyete kadar bu anıtımız yaşar. Bu mekanlar bir vefa borcumuzdur. Şehitlerimize ve şehit ailelerimize sabırlar, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Rabbim 25'inci ladin ağacını bize diktirmesin. Biz beraber olduğumuz sürece dimdik durmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından şehit Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir'in babası Resul Demir ve ailesi başta olmak üzere açılışa katılan tüm şehit aileleri ve gazilere bayrak hediye edildi. Açılış kurdelesinin kesilmesiyle protokol üyeleri 24 Bozüyüklü şehit için dikilen 24 ladine kırmızı kurdele bağlayarak, 24 şehidin isimlerinin yazılı olduğu mozolelere karanfil bıraktı.

Açılış törenine Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İlçe Başkan Vekili Abdullah Algın, TSO Başkanı Veli Çelik, şehit Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir'in babası Resul Demir ve ailesi, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA