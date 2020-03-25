Bozüyük'te uyarı ışıklarına "Evde kal" yazıldı

BİLECİK (AA) - Bozüyük'te belediye ekiplerince, ilçe merkezindeki tüm trafik sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklara "Evde kal" yazısı asıldı.

Ekipler, ayrıca sesli anonslarda da vatandaşlara gün boyu "Evde kal" çağrısı yapıyor.

Anonslarda, "Evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayınız." ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: AA