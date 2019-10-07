Bozüyük’ten Siverek’e yardım eli

Bilecik Yardım Sevenler Derneği Bozüyük Şubesi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okuyan 30 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundu.

Siverek'e bağlı köy okulunda görev yapan bir öğretmenin öğrencileri için istediği mont ve bot yardımına kayıtsız kalmayan dernek üyeleri, kısa sürede temin ettiği malzemeleri köye gönderdi. Sosyal medyadan yardım konusunda çağrıda bulunduklarını belirten Bozüyük Yardım Sevenler Derneği Bozüyük Şubesi Başkanı Nermin Nalbantoğlu, çok sayıda duyarlı vatandaşların yardımda bulunarak öğrencilerin ihtiyacı olan mont ve botların alındığını söyledi. Dernek Başkanı Nalbantoğlu, "Biz, Yardım Sevenler Derneği Bozüyük Şubesi olarak tüm şubelerimiz gibi üniversite öğrencilerimiz için Atatürk Eğitim Bursu'na ağırlık veriyoruz ve Bozüyük'ten üniversite kazanan öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bazen de dolaylı olarak çok başka yerlerden yardım çağrıları alıyoruz. Şanlıurfa Siverek'te görev yapan bir köy öğretmeni buradan genç bir öğretmen kızımız vesilesiyle evvelki yıl bize ulaştı ve biz öğrencilerimize kaşkol, bere, eldiven gönderdik. Geçen yıl da yine aynı çocuklarımızın okul çantası, defter, kalem ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladık. Aynı öğretmenimiz geçen hafta bize ulaştı. Kendisiyle görüşmemizde anlattığı yokluk ve yoksulluk bizi çok etkiledi. Sosyal medya aracılığı ile bir çağrı yaptık. Her zaman olduğu gibi duyarlı dostlarımız hemen duydular sesimizi ve ihtiyacımız olan destek yıldırım hızıyla geldi. Destek verenlerle öyle güzel ve duygusal şeyler yaşadık ki insana dair umudumuz güçlendi, tazelendi. Sonuçta o köy okulundaki naylon terliklerle okula giden yavrularımıza da botlar, montlar alıp hazırladık. Her aşamada gönüllerini, keselerini bizimle paylaşan tüm dostlarımıza sayelerinde sıcacık bir kış geçirecek o çocuklarımız ve o idealist köy öğretmenimiz adına minnettarız. Bizim kadar şanslı olmayanlara şansımızdan bölmek en büyük vicdan rahatlığı ve desteklerin sürmesi daha çok eli tutabilmemize, daha çok derde çare bulabilmemize olanak sağlayacak" dedi.

Kaynak: İHA