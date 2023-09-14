Bozyazı’da İlköğretim Haftası kutlandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı "İlköğretim Haftası" etkinliği yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bozyazı’da İlköğretim Haftası kutlandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı "İlköğretim Haftası" etkinliği yapıldı.

Bozyazı İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende, günün önem ve anlamını belirten konuşma Bozyazı İlkokulu Rehberlik Öğretmeni Erol Özkan tarafından yapıldı. Özkan, ilköğretim haftasının kutlandığı bugünde Atatürk'ün özlediği çağdaş uygarlık düzeyinin ancak bilgi ile mümkün olacağının bilinciyle 2023-2024 eğitim öğretim yılına başladıklarını söyledi. Özkan, "İlköğretim haftası, çağdaş eğitimin gerçeklerinin konuşulduğu ilköğretimin okuma-yazmanın öneminin kişiye ve topluma sağladığı yararlarının anlatıldığı bir haftadır. Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkabilmek Türk milletinin özlemidir. Bu özlemi gerçekleştirmede en büyük önderimiz ise bilgi olmalıdır. Bu bilgileri kullanan öğrenciler bilimi ve teknolojiyi kabul etmiş, edindiği bilgileri yaşamda karşılaştığı problemleri çözmede kullanabilen insanlar olmalıdır" dedi.

Eğitim kurumları arasında önemli bir yere sahip olan ilköğretim okullarının, bu bilgilerin temelinin atıldığı bir kurum olduğunu kaydeden Özkan, "Hayatta başarılı olmak, okuma yazma öğrenmekle başlar. Sonrasında öğrendiklerimizle ise iyiyle kötüyü, doğruyla yanlışı, bilim ile çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşırız. Ülkemizi daha güzel, daha aydınlık günlere ulaştırmak için eğitimli insanlar olmalı ve başöğretmenimiz Atatürk'ün izinden bir an olsun ayrılmamalıyız. Kişilerin önce kendisine sonra aile ve çevrelerine yararlı olmaları ancak eğitimle mümkün olacaktır. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi eğitimli insan sayısıyla ölçülür" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu. Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu tarafından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının zili çalındı. Kaymakam Topsakaloğlu ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrencilere başarılı bir eğitim ve öğretim yılı temennisinde bulundular. Topsakaloğlu, öğrencilerin sıralarına oturarak heyecanlarına ortak oldu. Kaymakam Topsakaloğlu ayrıca ilkokulun yanında bulunan Bozyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü de ziyaret ederek yetkililer tarafından verilen kurslar hakkında bilgilendirildi.

İlköğretim Haftası etkinliğine Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkan Vekili Behçet Kahvecioğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Güven, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Süleyman Şafak, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Alper Ünver, kurum amirleri, öğretmenler öğrenciler ve veliler katıldı.

Bozyazı’da İlköğretim Haftası kutlandı

Bozyazı’da İlköğretim Haftası kutlandı

Bozyazı’da İlköğretim Haftası kutlandı

Bozyazı’da İlköğretim Haftası kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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