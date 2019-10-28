Bozyazı’daki satranç turnuvası sona erdi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen ve iki gün süren turnuvaya, 3 farklı yaş kategorisinden 130 satranç sporcusu katıldı. Programa Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ahmet Hakan Acı, Türkiye Satranç Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan, Bozyazı Satranç Federasyonu Temsilcisi Yavuz Özcan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Satranç severlere başarılar dileyen Kaymakam Arif Yalçın, turnuvanın ilk hamlesini yaptı. Sporcular en iyi hamleyi yapmak için kıyasıya mücadele etti.

Turnuva hakkında bilgiler veren Bozyazı Satranç Federasyonu Temsilcisi Yavuz Özcan, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen turnuvaya Bozyazı, Anamur ve diğer ilçelerimiz ile Konya, Bilecik gibi illerimizden katılımcılarımız oldu. Üç ayrı yaş kategorisinden 130 katılımcımız burada yarıştı. Çok güzel oldu. Tüm katılımcılara ve desteğini esirgemeyen Kaymakamımız Arif Yalçın'a teşekkür ederim" dedi.

İki gün süren Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası'nda 8 yaş grubunda Bozyazı'dan katılan Eşme Selman Yasir, 9 yaş grubunda Konya'dan katılan Çalık Erenalp ve açık yaş kategorisinden Bilecik'ten katılan Mustafa Yılmaz birinci oldular. Yarışmalarda ilk beşe girenlere madalyaları Kaymakam Yalçın ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: İHA