BP’nin petrol tankeri Hürmüz’de durdurulmaya çalışıldı iddiası

İngiltere'ye ait bir petrol tankerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında İran tarafından durdurulmaya çalışıldığı iddia edildi. İran iddiaları reddederken, İngiltere'yi gerginlik oluşturmakla suçladı. İngiltere ise olayın takipçisi olduklarını belirterek olayı doğruladı.

Dünyaca ünlü British Petroleum (BP) firmasına ait İngiltere bayraklı bir petrol tankeri, Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği sırada İran botları tarafından durdurulmaya çalışıldığı iddia edildi. İran'ın İslam Devrimi Muhafızları'na (İİDM) ait olduğuna inanılan botlar, British Heritage (İngiliz Mirası) isimli petrol tankerine Körfez'den Hürmüz Boğazı'na doğru ilerlerken yanaşarak tankeri durdurmaya çalıştığı ileri sürüldü.

"Uluslararası hukuka aykırı"

İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir gemi tarafından uzaklaştırılmadan önce İran'a ait botların Körfez yakınlarında bir İngiliz petrol tankerini engellemeye çalıştığı iddiasını savundu. Bakanlık Sözcüsü, İran'ın bu hareketini "uluslararası hukuka aykırı" olarak tanımladı. İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt da, hükümetin olayla yakından ilgilendiğini söyledi ve İranlı yetkilileri "durumu yatıştırmaya" çağırdı. Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise İngiltere'nin durumu izlemeye devam edeceğini söyledi.

Botların yanaştığı sırada British Heritage isimli petrol tankerinin Ebu Musa Adası açıklarında olduğu iddia ediliyor. Ebu Musa Adası, tartışmalı sularda yer alırken, HMS Montrose Fırkateyni'nin uluslararası sular içerisine dahil olduğu biliniyor.

İran iddiaları reddetti

İran İslam Devrimi Muhafız Kolordu Donanması, olayla ilgileri olduğu iddialarını kabul etmedi. İran Donanması ise, son 24 saatte herhangi bir yabancı gemiyle karşılaşmadıklarını açıkladı. İngiltere'yi "gerginlik oluşturmak" ile suçlayan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Bu iddiaların hiçbir değeri yok" dedi.

İngiltere ve İran arasındaki gerginlik, Pazar günü İngiltere'nin İran'a ait bir petrol tankerine Cebelitarık Boğazı'ndan geçişi sırasında el koyması üzerine başlamıştı.

Kaynak: İHA