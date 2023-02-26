Brabby Kofigo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brabby Kofigo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brabby Kofigo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brabby Kofigo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brabby Kofigo 26 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brabby Kofigo Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Brabby Kofigo'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brabby Kofigo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brabby Kofigo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Brabby Kofigo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brabby Kofigo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brabby Kofigo şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.