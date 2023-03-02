Brad Barry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brad Barry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brad Barry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brad Barry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brad Barry 13 Şubat 1995 tarihinde Hastings şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Bradley Oliver Barry şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brad Barry Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brad Barry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eastbourne Borough futbol takımında oynamaktadır. Eastbourne Borough takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Brad Barry'nin Eastbourne Borough ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brad Barry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brad Barry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brad Barry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brad Barry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Brighton U21

10 Ağustos 2015 yılında Swindon Town

1 Temmuz 2017 yılında FC Chesterfield

21 Eylül 2018 yılında Dover Athletic

23 Kasım 2018 yılında FC Chesterfield

1 Temmuz 2019 yılında Barrow

8 Temmuz 2021 yılında Stevenage

15 Ağustos 2022 yılında Eastbourne

Brad Barry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brad Barry şuan Eastbourne Borough takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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