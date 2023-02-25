Brad Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brad Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brad Jones kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brad Jones ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Brad Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brad Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brad Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brad Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brad Jones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brad Jones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brad Jones 19 Mart 1982 tarihinde Armadale şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Bradley Scott Jones şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brad Jones Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Brad Jones, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Brad Jones'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brad Jones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brad Jones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Brad Jones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brad Jones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında Middlesbrough

1 Ekim 2001 yılında Shelbourne

1 Kasım 2001 yılında Middlesbrough

1 Aralık 2002 yılında Stockport

31 Aralık 2002 yılında Middlesbrough

1 Ağustos 2003 yılında Rotherham

1 Eylül 2003 yılında Middlesbrough

1 Kasım 2003 yılında Blackpool

1 Aralık 2003 yılında Middlesbrough

1 Kasım 2004 yılında Blackpool

1 Şubat 2005 yılında Middlesbrough

1 Ağustos 2006 yılında Sheff Wed

1 Kasım 2006 yılında Middlesbrough

1 Temmuz 2010 yılında Liverpool

1 Mart 2011 yılında Derby

1 Mayıs 2011 yılında Liverpool

17 Ağustos 2015 yılında Bradford

27 Ekim 2015 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2016 yılında NEC Nijmegen

8 Temmuz 2016 yılında Feyenoord

1 Ağustos 2018 yılında Al-Nassr FC

5 Ağustos 2021 yılında Perth Glory

Brad Jones kimdir

Brad Jones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brad Jones şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bayswater City SC

Brad Jones Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya takımında 12 numaralı formasıyla 2 Haziran 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Brad Jones nereli

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