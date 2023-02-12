Brad Lyons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brad Lyons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brad Lyons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brad Lyons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brad Lyons 26 Mayıs 1997 tarihinde Ballymoney şehrinde doğmuştur. Aslen Kuzey İrlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brad Joseph Lyons şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brad Lyons Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brad Lyons, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Brad Lyons'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Brad Lyons Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brad Lyons isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brad Lyons Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brad Lyons futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Coleraine

31 Ağu 2018 yılında Blackburn

10 Ocak 2019 yılında Coleraine

11 Ocak 2019 yılında Blackburn

15 Ocak 2019 yılında St. Mirren

31 Mayıs 2019 yılında Blackburn

6 Ocak 2021 yılında FC Morecambe

31 Mayıs 2021 yılında Blackburn

1 Temmuz 2021 yılında Kilmarnock FC

Brad Lyons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brad Lyons şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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